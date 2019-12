Gest incredibil: Gălăţenii au furat pubelele cu sare puse de autorităţi pentru a evita alunecările lângă blocuri

10:50

Unii cetăţeni ai statului asiatic au asociat mustaţa ambasadorului american la Seul, Harry Harris, cu ocupaţia brutală japoneză. Harris, un fost militar, fiul unei femei de origine japoneză şi al unui american, a fost numit în funcţie în iulie 2018. El a spus că şi-a lăsat mustaţă pentru a „pune o pauză între cariera de militar şi cea de diplomat”. „Am încercat să cresc în înălţime, dar nu am putut, aşa că am încercat să întineresc, dar nu am putut. Dar pot să îmi las mustaţă şi am făcut asta”,...