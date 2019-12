(Publicitate) Speranță pentru un an mai bun: parteneriat civil în 2020

11:20

Familia Regală a României a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia sfârșitului de an 2019 și a începutului de an 2020. Pe contul de Facebook al Familiei Regale a României a fost transmisă felicitarea semnată de principesa margareta a României și de Principele Radu. „Vă dorim un an nou, fericit, plin de sănătate și […]