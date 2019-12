HOROSCOP. Magia Zilei cu Mihai Voropchievici. Cadouri scumpe și rare pentru nativii din zodia Capricorn

10:10

”Picioare grele”, așa își descrie o fetiță de 8 ani mergul greoi care o face dependenta de sprijin permament. Georgiana are paralizie cerebrală dipareza spastica. De la un an fac zilnic mai multe tipuri de terapie, fără rezultate spectaculoase. Spasticitatea dictată de boala si durerile nu au cum să dispara fără operatie. Iar operatia, atat de necesara și extrem de scumpă, se face doar in SUA. Printr-o donație de 2 euro la numărul de sms 8848 puteti contribui la fondul de solidaritate al campani...