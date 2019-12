De Revelion, artiștii români cântă în întreaga lume! Maria Dragomiroiu, Aurel Tămaș, George Rotaru ori Gheorghe Gheorghiu dau tonul petrecerilor

12:20

Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis, în mediul online, un mesaj cu prilejul Anului Nou. „Dragi români, 2019 a fost anul victoriei democrației și al implicării civice, când am arătat tuturor că suntem o națiune unită în jurul unor valori și idealuri comune. Am deplină încredere că în acest nou an care stă să înceapă […]