Ciolacu: Guvernul, preocupat doar să îi facă pe bogaţi şi mai bogaţi. Unii au vrut să dispărem

„Iată că trece şi anul 2019! Un an important, cu două rânduri de alegeri şi cu 30 de ani de la Revoluţia română! Un an în care democraţia a fost pusă la încercare şi a funcţionat, dovadă fiind soluţiile politice rapide găsite la criza politică din partea a doua a anului. Un an în care ne-am adus aminte, mai mulţi decât în alţii, de cei cărora le datorăm traiul în democraţie: eroii de la Timişoara, Bucureşti, Cluj, Sibiu, Braşov şi alte câteva oraşe. Un an în care economia a crescut mai mult decâ...