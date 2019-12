Ministrul de Finanţe a anunţat că nu a aprobat încă fuziunea EximBank cu Banca Românească. Când va fi făcut anunţul

15:20

Când în alte oraşe de pe glob se fac ultimele pregătiri, cerul ia foc deasupra portului din Sydney şi mai bine de un milion de oameni se adună pe chei sau în ambarcaţiunile care plutesc în golf. Printre atracţii se numără şi declanşarea sistemelor pirotehnice montate pe impresionantul pod din port, acesta fiind considerat unul dintre cele mai frumoase spectacole de artificii din lume. #HappyNewYear my lovely #Sydney! Hope to see you again and meet my friends in 2020! #SydNYE pic.twitter.com/w...