Inspecţia Muncii: De la 1 ianuarie 2020, firmele au 20 de zile lucrătoare să crească salariul minim în Revisal

MESAJE DE ANUL NOU 2020 „E cumpăna dintre ani! Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă! Un An Nou plin de bucurii şi impliniri! La mulţi ani!” MESAJE DE ANUL NOU 2020 „Închide ochii şi pune-ţi o dorinţă. Am auzit că de Anul Nou orice vis poate deveni realitate şi sper să ţi se întâmple şi ţie. Tot ce se întâmplă în 2020 găsești pe alba24. La Mulţi Ani fericiţi!” „Un An Nou mai fericit, • Cu de toate garnisit. Sănătate şi iubire Şi cu multă...