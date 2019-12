Documentele secrete pe care Vaticanul le-a ascuns cu privire la 2020! Atentate, criză economică prelungită și…

10:00

Mihaela Enache a murit înainte de Revelion, după ce a stat internată în spital mai bine de trei săptămâni. A ajuns să lupte pentru viața ei până în ultima clipă din cauza soțului, care a bătut-o cu bestialitate cu un scaun. Bărbatul este psiholog în cadrul Poliției de Frontieră Vaslui și, în tot timpul în […] The post Mihaela Enache a murit chiar înainte de Revelion. A fost bătută de soț cu scaunul appeared first on Cancan.ro.