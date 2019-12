HOROSCOP CHINEZESC 2020, cu astrologul Nelu Vicleanu. Tigrii au multe oportunități de a face bani, Dragonii vor deschide toate ușile

22:20

LA MULȚI ANI! URĂRI DE ANUL NOU. MESAJE DE ANUL NOU. ”Buchet de artifici eu va trimit in dar. Sampanie rece si clinchet de pahar. Petrecere frumoasa si La Multi Ani!!! Sa aveti parte de multa iubire si un ocean de fericire. Toate visele sa vi se implineasca si mult noroc îngerii sa va daruiasca!!!” URĂRI DE ANUL NOU URĂRI DE ANUL NOU ”Sufletul tau sa vibreze in armonie si pace, iubirea sa te primeasca in bratele-i pline de caldura si duiosie, iar norocul sa te urmeze oriunde…” ”Anul ce a venit...