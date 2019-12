Washingtonul reclamă eliberarea ''imediată'' a unui pastor protestant condamnat în China

19:30

În urmă cu opt ani, Primăria Târgu Mureş a pus bazele unei tradiţii unice în ţară, care începe să stârnească un entuziasm tot mai mare în rândul populaţiei, întrucât în fiecare iarnă, între Crăciun şi Anul Nou, angajaţii municipalităţii colindă locuitorii urbei acasă la ei, deplasându-se în cartiere unde susţin concerte de colinde.În acest an, în jur de 50 de funcţionari ai Primăriei Târgu Mureş, acompaniaţi de trei angajaţi ai Poliţiei Locale - Neluţu Maior (saxofon), Florentin Vanga (acordeon) şi Dănilă Michi (vioară), alături de cântăreţii de muzică populară Adriana Maior, Răzvan Circa şi Alex Naghi şi de consilierul primarului, Claudiu Maior, s-au deplasat în mai multe cartiere din oraş pentru a-i bucura pe oameni cu un bogat repertoriu de colinde. "În ultimii 8 ani, în fiecare an, de Crăciun, am iniţiat colindul care cred că le aduce bucurie târgumureşenilor atunci când angajaţii Primăriei, împreună cu Poliţia Locală şi alţi târgumureşeni care vor să se alăture grupului de colindători au mers la colindat în cartiere. Până anul trecut mergeam la aproximativ 5-6 locuri, de anul acesta am mărit locurile de întâlnire şi chiar am avut surprize foarte plăcute atunci când, în unele locuri, ne-au aşteptat chiar cu sarmale, masă întinsă şi ne-au colindat şi târgumureşenii. Cred că este un lucru pe care îl facem cu toţii din suflet şi să ne dea Dumnezeu sănătate tuturor!", a declarat consilierul primarului din Târgu Mureş, Claudiu Maior. Angajaţii Primăriei Târgu Mureş susţin că deşi colindatul în cartiere necesită un oarecare efort, se bucură foarte mult atunci când văd încântarea locuitorilor, fiindcă perioada dintre Crăciun şi Anul Nou este "anotimpul în care rugăciunile înfloresc în colinde", iar acest fapt vibrează cu sufletul omului. Pentru a fi observaţi de la distanţă şi întâmpinaţi de către locuitori, colindătorii sunt aduşi în diverse locuri din cartiere (Unirii, Piaţa Gării, Mureşeni, Tudor Vladimirescu, 22 Decembrie 1918) cu autobuzul lui Moş Crăciun, un autocar împodobit cu mii de beculeţe, care circulă de regulă pe liniile de transport în comun din oraş, fiind gătit special pentru Sărbătorile de Iarnă. Întrucât colindatul în cartierele oraşului s-a perpetuat şi a devenit o tradiţie, oamenii au început să le facă surprize plăcute angajaţilor Primăriei Târgu Mureş, au împodobit brăduţi şi au întins mese bogate, frumos ornate, iar alţii au făcut sarmale şi au prăjit cârnaţi făcuţi în casă. "Ne-am pregătit cu mare drag în seara asta cu cozonac, prăjitură, sarmale, cu de toate. Am făcut împreună cu soţia mea, Ana Deac, aceste sarmale, după o reţetă specială de pe Valea Beicii, de la Şerbeni, cu multă varză, carne şi multă, multă dragoste. Sunt o sută şi una, am zis să fie 101 sarmale, un număr cu rezonanţă, le-am fiert cam şase ore, până astă noapte la ora 24,00. Acum am făcut o instalaţie mobilă (un arzător cu butelie), ca să le ţinem calde până vin colindătorii. Colindatul în cartiere e un lucru minunat, după ştiinţa mea cred că e a 7-a sau a 8-a ediţie, am fost şi eu de la început aici în cartier, ne bucurăm întotdeauna, îi întâmpinăm cu plăcere, este o bucurie pentru oamenii din cartier", a declarat Ioan Lateş. O altă familie care a pregătit sarmale pentru colindătorii de la Primărie este cea a soţilor Blaga, Carmen şi Octavian, care a apelat de asemenea la o reţetă specială, cu cimbru şi cârnaţi."Am făcut cam 110 de sarmale, sperăm să fie şi bune, vă dorim poftă bună şi vă invit să le serviţi calde şi proaspete. Am avut noroc cu soţul meu, m-a ajutat astăzi să le fac, în jur de două ore a durat până au fost bune de pus la foc, până am opărit varza a durat cel mai mult. A fost o muncă în plus, fiindcă am mai făcut sarmale şi la Crăciun, dar şi de această dată le-am făcut cu plăcere. Sărbătorile de iarnă, mai ales Naşterea Domnului, sunt un moment deosebit ca să aşteptăm colindători cu drag, chiar şi după Crăciun. Le mulţumim celor din Primărie şi îi aşteptăm în fiecare an să vină pe strada noastră să colindăm împreună, dacă le face plăcere, fiindcă este deja o tradiţie frumoasă", a spus Carmen Blaga. Ultima oprire a autobuzului lui Moş Crăciun a fost în Parcul Diamant, în cartierul Tudor Vladimirescu, colindătorii primăriei fiind întâmpinaţi de Paul Ciprian Surugiu, cunoscut după numele de scenă ca Fuego, care a colindat alături de aceştia şi de sutele de oameni adunaţi în parc.