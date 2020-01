HOROSCOP. Mesajul ZILEI pentru zodii de la Fecioara Maria. Unde pot fi auzite răspunsurile pe care le caută gemenii

00:20

LOTO. Duminica, 5 ianuarie, au loc primele trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc din noul an, dupa ce la TRAGERILE SPECIALE LOTO DE ANUL NOU, care au avut loc in data de 31 decembrie 2019. Loteria Romana a acordat 98.757 de castiguri, in valoare totala de 9.844.071,49 lei.