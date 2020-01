DAN NISTOR LA CRAIOVA // Peluza Cătălin Hîldan se revoltă! Scenariul din spatele transferului lui Nistor: „Clanul Butoane care vrea Dinamo în «B»” » Cristi Borcea, Nicolae Badea, Giovanni Becali și Cornel Dinu acuzați

18:20

Genoa are meci astăzi, de la ora 19:00, în direct pe Digi 2, Look Plus și Telekom, cu Sassuolo în cadrul etapei a 18-a din Serie A.Aflați pe ultimul loc în Serie A, cu doar 11 puncte strânse după primele 17 etape, genovezii au nevoie de puncte ca de aer.Mattia Perin, portarul adus de la Juventus, intră în poartă, câștigând, pentru moment, lupta cu românul Ionuț Radu. Sosirea lui Perin a agitat apele la Genoa. ...