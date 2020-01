Este oficial! Pensii suplimentare pentru o categorie de români! Cine va primi bani în plus

11:10

Procesul în care fostul producător de film Harvey Weinstein este acuzat de viol va începe marţi la New York, scrie Reuters, iar mogulul de la Hollywood, premiat cu Oscar pentru „Shakespeare in Love” şi cunoscut pentru filme ca „The English Patient”, „Gangs of New York” şi „Pulp Fiction”, riscă pedeapsa cu închisoare pe viaţă.