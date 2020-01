Victor Pițurcă, 28 de ani de scandaluri! Istoria unor certuri memorabile cu Gică Hagi, Ion Alecsandrescu, Mutu, Marica sau Mititelu

07:40

Globurile de Aur, ediția cu numărul 77, a avut loc la hotelul The Beverly Hilton, din Beverly Hills, California. Joaquin Phoenix, pentru rolul principal din „Joker”, și Brad Pitt pentru apariția în rolul secundar în Once Upon a Time in Hollywood, precum și filmul 1917 au fost desemnai marii câștigători ai serii. ...