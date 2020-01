Poșta Română, anunț important pentru pensionari. Motivul pentru care pensiile întârzie în 2020

10:00

Horoscop saptamanal. Iata horoscopul saptamanal 6-12 ianuarie 2020; in aceasta saptamana vor avea loc Luna plina in Rac si cu eclipsa lunara, Uranus iese din retrograd dar si celebra conjunctie dintre doi mari grei indepartati Saturn-Pluto 2020. Suntem pregatiti ? Exista o presiune astrala care transmite : acum ori niciodata ! Este timpul sa dam startul cu adevarat pentru acest an.