Răi da Buni. Jean de la Craiova, sărbătorit de Sfântul Ioan. Se lasă cu shoturi și ruleta rusească!...

Probabil ca ti s-a intamplat sa auzi sau chiar ai constatat ca o carte a fost mai buna decat filmul realizat dupa ea. Foarte multe persoane sunt de parere ca nimic nu poate fi mai bun decat povestea originala, in special cand este vorba de carti romantice. In plus, celelalte beneficii ale cititului vor face timpul petrecut lecturand sa merite din plin!