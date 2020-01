Administrația Firea, acuzată că este responsabilă de poluarea aerului din București

11:45

Un ritual mai puțin obișnuit are loc de ani buni la Mogoșești (comuna Dragomirești), în Dâmbovița. În fiecare an, de Bobotează, are loc un târg de cai, ce mai este denumit și Botezul Cailor, în care proprietarii de animale încearcă să convingă potențiali cumpărători de puterea animalelor pe care le dețin. Probele la care sunt supuse animalele sunt deosebit de dure, nu de puține ori cai fiind răniți.