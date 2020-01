Psiholog criminalist, sesizări despre Gheorghe Dincă după ce și-a schimbat din nou declarațiile

12:10

Bogdan Marian Aldea, cunoscut sub numele de scenă Bogdan de la Ploiești, este unul dintre cei mai urmăriți artiști și se află mereu în trendingul de pe Yotube, cu melodii care au milioane din vizualizări și care rămân în topul preferințelor fanilor. (CITEȘTE ȘI: BIANCA DRĂGUȘANU, COMPORTAMENT SUSPECT LA NUBA! SUNT SEMNE CĂ…) Având în vedere […] The post Ce mașină conduce Bogdan de la Ploiești, manelistul care stă constant în trendingul de pe Youtube appeared first on Cancan.ro.