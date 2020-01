Şi-a ieşit din minţi! O gravidă din Olt şi-a înjunghiat iubitul pentru că voia să plece la o petrecere

21:30

„Îmi cer scuze pentru incidentul de la aeroportul Suceava. Vă asigur că nu am jignit şi nu mi-am folosit calitatea de parlamentar! Îmi cer public, scuze! Am greşit că am staţionat într-o zonă interzisă şi nu am respectat de îndată, indicaţiile domnului poliţist”, scrie Ilie Rotaru, pe pagina sa de Facebook. Acesta povesteşte că incidentul a avut loc în seara de 31 decembrie, la aeroportul din Suceava, când îl aştepta pe fratele său, care a venit din Italia pentru a-şi vedea tatăl grav bolnav. „N...