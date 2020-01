Edward Iordănescu la Craiova, între fantezie și calcule » Noua strategie gândită de Mihai Rotaru pentru a-l ademeni în Bănie

19:50

Stefanos Tsitsipas (6 ATP) și-a rănit tatăl cu racheta în timpul partidei pierdute cu Nick Kyrgios (29 ATP), scor 6-7, 7-6, 6-7, la ATP Cup. Grecul a oferit primele reacții. „A fost un accident, nu am vrut să-l lovesc și am uitat imediat ce s-a întâmplat. Nu am intenționat ca lucrurile să se desfășoare așa, dar din nefericire totul a scăpat de sub control”, a explicat grecul la conferința de presă. ...