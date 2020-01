Cristian Tudor Popescu ar vrea să-i vadă „dați afară pe loc” pe medicii care intră în grevă din solidaritate cu Mircea Beuran

17:50

Academia Britanică de Arte de Film și Televiziune a anunțat, marți, nominalizările la premiile BAFTA 2020. „Joker” este marea favorită a ediţiei din acest an cu 11 nominalizări, fiind urmat de filmele „The Irishman” şi „Once Upon A Time… In Hollywood” cu câte 10 nominalizări fiecare. Cele trei producții au fost nominalizate la categoria cel […]