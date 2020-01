Handbal feminin: Gloria Buzău şi Minaur Baia Mare, victorioase pe teren propriu în Liga Naţională

20:20

Tânărul actor Timothee Chalamet îl va interpreta pe Bob Dylan la începutul carierei sale muzicale într-un film în regia lui James Mangold, a informat luni site-ul de specialitate Deadline, citat de EFE.Proiectul se va axa asupra controversatei perioade de la jumătatea anilor '60 în care Bob Dylan a trecut de la o tânără vedetă a muzicii folk la un nou gen muzical, rockul.Această schimbare, pe cât de influentă, pe atât de criticată pe scena muzicală din acel deceniu, a fost deja reflectată în 'No Direction Home: Bob Dylan' (2005), un film documentar regizat de Martin Scorsese. Fără un titlu confirmat, noul proiect se intitulează provizoriu 'Going Electric', aluzie la transformarea lui Dylan din cantautor folk în rocker.Mangold va adapta scenariul acestui film după un text iniţial semnat de Jay Cocks ('Gangs of New York', 2002) având la bază cartea "Dylan Goes Electric! Newport, Seeger, Dylan, and the Night that Split the Sixties", scrisă de Elijah Wald. Foto: (c) NINA PROMMER / EPANu va fi prima incursiune a lui Mangold în genul 'biografic' muzical, având în vedere că în 2005 el a lansat pe marile ecrane 'Walk the Line' despre legendarul Johnny Cash şi soţia sa, June Carter, cu Joaquin Phoenix şi Reese Witherspoon ca protagonişti.Regizorul, cunoscut pentru versatilitatea sa cu filme precum 'Identity' (2003) sau 'Logan' (2017), a lansat recent pe marile ecrane 'Ford vs. Ferrari' (2019), un film bine primit de public şi de critici, cu Christian Bale şi Matt Damon în rolurile principale.La rândul său, Timothee Chalamet este unul dintre cei mai remarcabili actori ai tinerei generaţii. El a cules aplauze cu rolul său din 'Call Me by Your Name' (2017), care i-a adus o nominalizare la premiile Oscar şi a strălucit în filme ca 'Lady Bird' (2017) şi 'Beautiful Boy' (2018).Anul trecut, Chalamet a jucat în drama istorică 'The King', prezentată de Netflix; în 'Little Women', noua versiune a regizoarei Greta Gerwig, şi în cel mai recent lungmetraj al lui Woody Allen, 'A Rainy Day in New York', un film controversat şi difuzat în puţine săli (Chalamet s-a distanţat public de proiect şi şi-a donat încasările unor organizaţii de binefacere).AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Simona Tatu, editor online: Adrian Dădârlat)