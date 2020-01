CALENDAR ORTODOX 8 IANUARIE. Ce sfânt este sărbătorit astăzi?

01:10

HOROSCOP 8 IANUARIE. Iata horoscopul zilei de azi MIERCURI 8 IANUARIE 2020; astazi are loc un sextil norocos, Mercur si Neptun, iar Marele Benefic Jupiter are ceva de spus in combinatie cu Nodul Sud lunar. Jupiter ne pune atentia spre visele si idealurile noastre, spre ambitii poate demult uitate. Ne intoarcem privirea sa vedem ce a mai ramas din ele.