Florin Citu: Guvernul PNL a venit prea târziu pentru interesele ExxonMobil

22:45

Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu, a anunțat public că vrea să transmită un mesaj extrem de clar pentru piețele financiare, de care depinde nivelul dobânzilor la care se împrumută România: deficitul bugetar nu va crește sub nicio formă de 3,6 procente în acest an, chiar dacă vor fi majorate și alocațiile pentru copii, și nu vor fi introduse taxe noi în acest an, a precizat Florin Cîțu la Realitatea Plus.