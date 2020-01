SURVIVOR ROMÂNIA // Un fotbalist și o gimnastă, pe lista participanților de la Survivor » Mihai Onicaș și Asiana Peng sunt gata de acțiune: „O oportunitate unică”

10:50

Giani Kiriță (42 de ani), fost jucător important al lui Dinamo, a vorbit despre situația actuală de la formația din „Ștefan cel Mare” și îndeosebi despre mutarea lui Dan Nistor (31 de ani, mijlocaș ofensiv) la Craiova.„E al treilea an în care Dinamo n-o să prindă play-off-ul. Este tristă situația pentru suporterii dinamoviști. Noi n-avem ce să facem, decât să vorbim. Negoiță își face o ambiție cu fanii, din cauza conflictului pe care îl are cu aceștia. ...