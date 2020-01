Boloş: E imposibil de finalizat Autostrada Unirii prin parteneriat public-privat; să nu amăgim populaţia din zonă

16:30

Quentin Tarantino şi Martin Scorsese sunt doi dintre cineaştii nominalizaţi la premiile Sindicatului Regizorilor Americani (Directors Guild of America, DGA) o categorie regină care nu include numele niciunei unei femei, relatează EFE.Tarantino pentru 'Once Upon a Time... in Hollywood' şi Scorsese pentru 'The Irishman' aspiră la premiul pentru cea mai bună regie de film, în faţa altor realizatori precum Bong Joon-ho ('Parasite'), Sam Mendes ('1917) şi Taika Waititi ('Jojo Rabbit').Premiile DGA includ şi o categorie pentru cel mai bun regizor debutant în care apar şi numele a trei femei: Mati Diop ('Atlantics'), Alma Har'el ('Honey Boy') şi Melina Matsoukas ('Queen &Slim'), care vor rivaliza cu Tyler Nilson şi Michael Schwartz ('The Peanut Butter Falcon') şi Joe Talbot ('The Last Black Man in San Francisco') pentru cea mai bună regie a unei ''opere prima'' (prima operă).Cea de-a 72-a ediţie a recompenselor DGA va avea loc pe 25 ianuarie la Hotelul Ritz-Carlton din Los Angeles (SUA).Premiile Sindicatului Regizorilor Americani sunt considerate un punct de reper pentru a prognoza care vor fi aspiranţii în cursa premiilor Oscar pentru cel mai bun regizor. În ultimul deceniu, toţi cei premiaţi la gala DGA au fost recompensaţi şi cu un Oscar, singura excepţie fiind în 2013 când Ben Affleck a câştigat cu 'Argo' premiul Sindicatului Regizorilor Americani, în timp ce Ang Lee a plecat cu statueta aurie pentru filmul 'Life of Pi'.Totuşi lipsa femeilor la categoria regină a DGA este şi mai evidentă anul acesta, doar două realizatoare fiind nominalizate la aceste premii în ultimii zece ani: Kathryn Bigelow, dublă candidată pentru filmele 'The Hurt Locker' (premiat) şi 'Zero Dark Thirty'; şi Greta Gerwig, care a candidat cu 'Lady Bird'.La Globurile de Aur care s-au desfăşurat duminică seară nicio femeie nu a fost nominalizată la categoria cea mai bună regie, trofeul fiind câştigat de cineastul britanic Sam Mendes pentru '1917'.Nici premiile Oscar nu se evidenţiază în acest sens, având în vedere că Kathryn Bigelow ('The Hurt Locker') este singura femeie laureată cu Oscarul pentru cea mai bună regie în întreaga istorie a acestor premii acordate de Academia Americană de Film.Printre realizatoarele care s-au evidenţiat anul trecut la Hollywood se numără Olivia Wilde ('Booksmart'), Greta Gerwig ('Little Women'), Lulu Wang ('The Farewell'), Lorene Scafaria ('Hustlers') sau Kasi Lemmons ('Harriet').Potrivit unui studiu al Universităţii din California de Sud (USC), prezentat săptămâna trecută, dintre cei 113 regizori ai celor 100 de filme cu cele mai mari încasări pe anul 2019 în SUA şi Canada, doar 12 sunt femei (10,6 %) faţă de 101 bărbaţi (89,4 %).AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu)