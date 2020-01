Baschet masculin: U-BT Cluj-Napoca, victorie dramatică în Israel, în FIBA Europe Cup

19:30

Banca Naţională a României (BNR) este preocupată de situaţia fiscal-bugetară, aici fiind nucleul de probleme căruia trebuie să-i facă faţă Banca Centrală, a declarat, miercuri, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, menţionând că sprijină abordarea Guvernului "pas cu pas"."Poziţia băncii naţionale a fost exprimată, dacă nu mă înşel, în repetate rânduri, în noiembrie şi decembrie. Suntem preocupaţi de situaţia fiscal-bugetară. Credem că aici este nucleul de probleme căruia trebuie să-i facă faţă Banca Naţională şi să spunem ţara, economia, pentru a se ajunge la o stabilitate macroeconomică sustenabilă. Dar aşa cum am spus şi atunci, repetăm şi acum: sunt multe probleme şi sprijinim abordarea Guvernului pas cu pas. Sprijinim această abordare", a spus Mugur Isărescu, într-o conferinţă de presă.El a afirmat că mai întâi trebuie să se clarifice situaţia bugetară pentru sfârşitul de an, în condiţiile în care deficitul bugetar este mult mai mare decât limita de 3%. Surplusul de deficit a trebuit să fie finanţat şi obiectivul a fost realizat, a spus Isărescu."Am conlucrat cu Guvernul pentru acest obiectiv şi această conlucrare a însemnat că nu a explodat nici cursul, nici dobânzile. Eu am trăit multe perioade de sfârşit de an în perioada în care am ocupat această funcţie şi pot să spun că un deficit suplimentar de peste unu şi ceva la sută în numai o lună şi jumătate n-am prea văzut. Poate mai mult trebuie să consemnăm acest punct. Nu este o realizare în sens să ne bucurăm că avem un deficit mai mare, dar este o aducere la realitate şi o evitare a amânărilor de plăţi. Banca Naţională şi eu personal am fost împotriva amânării plăţilor bugetare, obligaţiilor bugetare, numai cu scopul de a atinge obiectivul de 3%, pentru că asemenea amânări creează arierate în lanţ. Ele sunt cauzate, de asemenea, şi de faptul că la rândul lui bugetul nu încasează cât e programat, dar aici este un cerc vicios", a explicat Mugur Isărescu.Guvernatorul BNR a precizat că nu crede că o corecţie "brutală", "bruscă", a deficitului este suportabilă de către economie în acest an."Suntem pentru o corecţie fiscală, bugetară, sustenabilă, tolerată de către economie şi care să nu împingă economia şi ţara spre o încetinire mai accentuată a creşterii economice şi eventual spre o recesiune. Suntem foarte prudenţi în a sugera cel puţin o majorare de impozite în acest an, eu personal. Aici este bineînţeles politica Guvernului", a spus guvernatorul, subliniind că o asemenea majorare chiar ar putea creşte deficitul.În opinia sa, ieşirea dintr-o politică prociclică, pronunţată în ultimii ani, este foarte grea.Întrebat despre impactul în inflaţie al eliminării supraaccizei la carburanţi, guvernatorul BNR a afirmat că a fost făcut un calcul şi că per total impactul este de 0,3%. Prognoza BNR pentru intervalul mediu de un an şi jumătate - doi ani este că inflaţia coboară, dar acest lucru este bazat pe datele din prezent. AGERPRES/(AS - autor: George Bănciulea, editor: Mariana Nica, imagine: Alfred Schupler, redactor video: Marilena Gheorghiță, montaj: Andrei Cârlan, editor online: Adrian Dădârlat)