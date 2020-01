Ultima zi a vizitei premierului Orban la Bruxelles; pe agendă - întrevederi cu preşedintele CE şi secretarul general al NATO

00:30

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri seara referitor la viitorul congres al partidului că lucrează la un proiect politic, însă nu a decis deocamdată dacă va candida şi a menţionat că nu exclude posibilitatea de a "face echipă" cu Gabriela Firea."Doamna Gabriela Firea am văzut că a anunţat că nu o să candideze, dar nu exclud, nu neapărat să candidez eu şi să o iau pe doamna Firea în echipă, nu exclud să facem echipă împreună cu doamna Gabriela Firea. Este posibilă şi această variantă (ca Gabriela Firea să candideze şi să îl aibă în echipa ei pe Ciolacu - n.r. ). Întâi să vedem, eu lucrez, îmi scriu un anumit proiect politic, cum e şi normal, orice om politic care se respectă trebuie să facă acest lucru", a spus Marcel Ciolacu la România Tv.El a adăugat că îşi doreşte ca la congres să fie modificat statutul partidului în ce priveşte modul de a candida, să se poată candida în echipă."Mergem pe o structură de organizare normală şi democratică, eu mi-aş dori de la PSD să fie totuşi un partid mai modern şi să încercăm să lăsăm să iasă valorile adevărate ale partidului la lumină. Nu am hotărât în acest moment dacă voi candida. În primul rând, vreau să venim cu o groază de măsuri de modificare a statutului privind modul de a candida, adică să putem candida în echipă şi cu un proiect politic. În al doilea rând, cu cât mai mulţi candidaţi şi mai multe proiecte politice, cu atât mai bine", a menţionat Marcel Ciolacu.Preşedintele interimar al PSD a subliniat că are mandat pentru a organiza un congres până la finalul lunii februarie şi chestiunile de organizare internă a partidului au fost rezolvate, iar de joi încep în ţară conferinţele pentru stabilirea delegaţilor la congres."Eu am primit un mandat să organizez un congres, am şi dat un termen până la 29 februarie. Tot ce a ţinut de organizarea internă a partidului, împreună cu domnul Paul Stănescu, le-am rezolvat, lucrurile sunt funcţionale la partid. (...) Joi, o să fie prima conferinţă la Buzău, încep conferinţele extraordinare în toată ţara, să-şi aleagă delegaţii. (...) Până pe 29 februarie va avea loc congresul. Noi am avut două termene, până pe 9 februarie să terminăm toate conferinţele extraordinare şi până pe 15 februarie toate organizaţiile să vină cu candidaţii pentru alegerile locale", a precizat liderul PSD.Întrebat dacă este pentru readucerea unor foşti social-democraţi în partid, Ciolacu a negat."Eu când am fost numit interimar am zis foarte clar că nu sunt de acord ca cineva să mai fie exclus din acest partid. Mi s-a părut la momentul respectiv (...) moral şi corect, din partea mea, ca preşedinte interimar, să spun că aceste lucruri nu s-au făcut corect. Eu am stat astăzi de vorbă de două ori cu Robert (Negoiţă - n.r), ce face celălalt este decizia lui, eu mi-am făcut datoria. (...) Corect din partea mea e exact ce am făcut şi nu regret deloc. Au existat plecări din partid, care nu au fost excluşi, au fost deciziile lor. Am zis că este dreptul organizaţiilor din ţară să decidă dacă primesc sau nu acele persoane", a mai spus Ciolacu.El a menţionat că nu a vorbit miercuri cu fostul premier Mihai Tudose despre revenirea acestuia în PSD. AGERPRES/(AS - autor: Cristina Matei, editor: Antonia Niţă, editor online: Daniela Juncu)