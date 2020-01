Poliția va face verificări în cazul statuetei „Venus de Piatra Neamț”. Arheologii nu au anunțat descoperirea artefactului, deși erau obligați prin lege

21:10

Pe 28 martie 2018, publicația americană Foreing Policy titra, fără milă: „Patriot Missiles Are Made in America and Fail Everywhere“ („Rachtele Patriot sunt fabricate în America și eșuează peste tot.) Iar Foreign Policy este o publicație responsabilă: pune întrebări, analizează date și nu ascunde adevărul sub preș în numele „interesului național“. În general, presa din […]