La 7 ani, un ''mini Picasso'' din Germania face valuri în lumea artei

08:30

Cântăreaţa şi compozitoarea canadiano-belgiană Lara Fabian s-a născut la 9 ianuarie 1970, în Etterbeek (Bruxelles, Belgia), notează www.allmusic.com.Lara Crokaert, pe numele său real, a locuit în primii ani în Italia, mama sa fiind italiancă, pentru ca în 1975 să se reîntoarcă în ţara natală. A fost elevă a Conservatorului Regal din Bruxelles, unde a luat lecţii de canto, pian şi solfegiu, dovedind un talent excepţional. După ani de studiu intens, Lara a început să compună şi să îşi interpreteze propriile melodii, găsind inspiraţia atât în muzica clasică, cât şi în melodiile cântăreţei americane Barbra Streisand şi ale trupei britanice de muzică rock Queen. Cariera muzicală a viitoarei mari cântăreţe a început să prindă contur, participând cu melodiile sale la diferite concursuri în încercarea de a se afirma.A lansat, în 1986, primul single, "L'Aziza est en pleurs" / "Il y avait", de fapt două melodii scrise de muzicianul Marc Lerchs. Doi ani mai târziu, a participat la cea de-a 33-a ediţie a Concursului Eurovision, care s-a desfăşurat la Dublin. Interpretarea melodiei "Croire" i-a adus locul patru în clasament şi recunoaşterea internaţională, www.thefamouspeople.com.În 1990 a plecat în Canada, la Montreal, unde împreună cu producătorul Rick Allison a deschis o casă de producţie - Productions Clandestines. În august 1991 a fost lansat primul album de studio al cântăreţei, intitulat "Lara Fabian". Albumul a fost extrem de apreciat pentru compoziţiile sale - "Le jour ou tu partira", "Les murs" sau "Qui pense a l'amour", care au devenit imediat hituri - şi a fost vândut în peste 100.000 de exemplare. Totodată, i-a adus nominalizarea la premiile ADISQ în 1991 şi 1992, la categoria "Cel mai de succes cântăreţ francofon din Quebec", dar şi la Gala Premiilor Felix (echivalentul canadian al Premiilor franceze "Victoires de la musique").Al doilea album, "Carpe Diem", lansat în 1994, conţine treisprezece cântece pop în limba franceză, între care cele mai cunoscute sunt "Leila", "Si tu m'aimes" şi "Tu t'en vas". Albumul s-a bucurat de succes şi a primit discul de aur în Canada, după doar trei săptămâni de la lansare. Vândut în peste 800.000 de exemplare, albumul i-a adus artistei titlul de "Interpreta anului" şi a primit trofeul pentru "Cel mai bun concert" în cadrul Premiilor Felix din 1995. Lara Fabian a fost invitată, în 1996, de compania Walt Disney să înregistreze vocea Esmeraldei, unul dintre personajele principale ale animaţiei "Cocoşatul de la Notre-Dame", pentru versiunea în limba franceză a peliculei. De asemenea, Lara a imprimat şi cântecul "Que Dieu aide les exclus" pentru acest proiect, compoziţia fiind inclusă pe coloana sonoră canadiană a filmului.Albumul "Pure" (1997), următorul material discografic, conţine unsprezece cântece compuse de Lara Fabian alături de Rick Allison, iar cele mai cunoscute sunt "Tout", "Je t'aime", "Humana", "La Différence". După doar două săptămâni de la lansare, albumul a primit discul de platină în Canada. După Canada, au urmat lansările în Franţa, Belgia şi Elveţia. Numai în Franţa, albumul a fost vândut în peste două milioane de exemplare şi a primit Discul de Platină în mai puţin de două săptămâni de la lansare. În aceeaşi perioadă, a fost introdus în Europa şi albumul "Carpe Diem".În 1997, Lara Fabian a primit opt nominalizări în cadrul premiilor ADISQ, a câştigat Premiul Felix pentru Cel mai popular album al anului şi a fost nominalizată la două premii Juno, la categoriile "cel mai bun album în limba franceză" şi "cea mai bună cântăreaţă". Lara Fabian a primit, în 1998, Premiul "Discovery of the Year" în cadrul Galei franceze "Victoires de la Musique".Primul său album live a fost lansat în martie 1999 şi s-a intitulat simplu "Live". A intrat direct pe locul 1 în topurile franceze. În mai 1999, artista a fost onorată la Monaco, la World Music Awards, unde a primit premiul "Cel mai bun record de vânzare pentru anul 1998" pentru albumul "Pure". În aceeaşi perioadă, cântăreţul francez Johnny Hallyday a invitat-o pe Lara Fabian să cânte împreună piesa "Requiem pour un fou" în cadrul unui concert caritabil.Primul album de studio în limba engleză al interpretei, intitulat "Lara Fabian", a fost lansat în noiembrie 1999 în Franţa şi Canada. În America de Nord a fost lansat în vara anului 2000. Discul conţine 14 cântece de muzică pop şi dance - "Adagio", "Love by Grace", "I Will Love Again" şi "I Am Who I Am" - pe care Fabian le-a înregistrat în compania unor producători de renume, precum Walter Afanasieff, Patrick Leonard sau Glen Ballard. Un al doilea album în limba engleză, "A Wonderful Life", a fost lansat în 2004, dar nu a avut succesul primului.În 2001 a apărut cel de-al cincilea album în limba franceză, numit "Nue", cele mai de succes piese fiind "Immortelle", "J'y crois encore" şi "Tu es mon autre". Toate cele trei cântece au devenit hituri în regiunile francofone ale Europei, iar "Tu es mon autre" a fost nominalizat la categoria "Cea mai bună piesă" în cadrul premiilor Victoires de la Musique. Lara Fabian a susţinut între 2001-2003 o serie de concerte, înregistrând şi două albume în concert: "Live 2002" şi "En Toute Intimité" (2003). Au urmat albumele în limba franceză "9" (2005), "Toutes les femmes en moi" (2009), la producerea căruia a colaborat cu pianistul Matt Herskowitz, şi "Le Secret" (2013). În 2010 a fost lansată compilaţia "Best of Laura Fabian", care a inclus hitul "I Will Love Again" şi duetul său cu Johnny Hallyday "Requiem pour un fou", potrivit www.allmusic.com.Lara Fabian a vândut peste 32 de milioane de discuri în întreaga lume devenind cea mai bine vândută artistă de origine belgiană din toate timpurile. Artista cântă în franceză, italiană, spaniolă, engleză, limbi pe care le vorbeşte fluent. A colaborat cu numeroşi artişti precum muzicianul grec George Perris, interpretul turc Mustafa Ceceli, artiştii francezi Myriam Abel, Chimene Badi şi Nolwenn Leroy, potrivit www.thefamouspeople.com.În 2015, a lucrat cu producătorii şi compozitorii David Gategno şi Elodie Hesme, lansând albumul "Ma Vie Dans la Tienne". În 2017, Lara Fabian a realizat cel de-al 13 album de studio - "Camouflage", alături de cunoscuta compozitoare Sharon Vaughn şi producătorul şi compozitorul Moh Denebi. Între single-urile lansate de pe acest album se numără "Growing Wings" şi "Choose What You Love Most (And Let It Kill You)"."Papillon", cel de-al 14-lea album de studio şi al 10-lea album în limba franceză al artistei, a fost lansat în 2019.Cântăreaţa Lara Fabian a susţinut primul concert în România la 17 martie 2012, la Sala Palatului din Bucureşti. A revenit în octombrie 2014, pentru a-şi promova albumul "Le Secret" printr-un concert susţinut la Bucureşti. Au urmat, în primăvara anului 2016, concertele de la Bucureşti şi Cluj. La 29 şi 31 martie 2018, cântăreaţa belgiană a susţinut, de asemenea, două concerte în ţara noastră, respectiv pe scena Sălii Polivalente din Cluj-Napoca şi la Sala Palatului din Bucureşti. Concertele au făcut parte din turneul mondial de promovare a albumului "Camouflage".La 3 februarie 2020 este programat la Bucureşti un nou concert al cântăreţei, care face parte din "50 World Tour", turneu ce promovează albumul "Papillon" şi marchează a 50-a aniversare a artistei, dar şi cei peste 30 de ani de carieră. AGERPRES/(Documentare-Irina Andreea Cristea; editor: Doina Lecea, editor online: Daniela Juncu)