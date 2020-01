Casa Județeană de Pensii Maramureș, explicații în cazul pădurarului ucis de hoții de lemne. Cum explică instituția că bărbatul a murit de „boală obișnuită”

16:00

O crimă teribilă a avut loc în Olt, o femeie și-a înjunchiat mortal soțul după ce acesta i-a spus că vrea să plece la o petrecere de Sfântul Ion, organizată de șeful lui. Bărbatul lucra la o firmă de construcții, iar petrecerea urma să aibă loc la Craiova. (CITEȘTE ȘI: IMAGINI ÎN EXCLUSIVITATE CU FILOZOFUL […]