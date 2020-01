Ce pierderi uriaşe ar avea ţara noastră dacă internetul ar fi oprit o singură oră

18:30

Criza dintre Statele Unite şi Iran generează temeri în rândul tinerilor americani referitoare la reintroducerea stagiului militar obligatoriu, informează cotidianul The New York Times. "Va fi stagiul militar obligatoriu? Tinerii se tem după atacul militar", titrează cotidianul The New York Times. "Interesul privind temele stagiu militar şi Al Treilea Război Mondial a crescut în mediul online, blocând site-ul guvernamental în care se înregistrează tinerii pentru recrutare", subliniază NYT. "Timp...