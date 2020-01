Jador de la Puterea dragostei riscă să fie anchetat de Poliție din cauza unei aroganțe

11:40

Astăzi va începe cea de-a 14-a editie a Campionatului European de Handbal Masculin. Pentru prima dată în istorie, turneul final va fi găzduit de 3 țări: Austria, Norvegia și Suedia. 24 de selecționate își vor disputa câștigarea competiției între 9 ianuarie și 26 ianuarie 2020. Cea mai "galonată" echipă din istoria Campionatului European de Handbal