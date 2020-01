Spion sirian, eliberat de Israel

22:40

Echipa de rugby Timişoara Saracens a început pregătirile pentru reluarea sezonului competiţional cu un lot mai restrâns ca urmare a pierderii a cinci jucători de bază, în contextul ''climatului de nesiguranţă financiară a clubului, amplificat în această iarnă'', potrivit unui comunicat al clubului bănăţean.Vasile Rus, Sione Taupaki, Paea Fonoifua, German Aranda şi Luke Samoa nu vor mai îmbrăca în acest an tricoul ''sarazinilor''.Vasile Rus a luat decizia de a părăsi Timişoara Saracens după nu mai puţin de 10 ani, timp în care a contribuit la toate cele 10 trofee ale echipei, patru dintre ele ridicându-le din postura de căpitan. El a reprezentat clubul şi România în European Rugby Continental Shield 2015/16 şi 2017/18, precum şi în European Rugby Challenge Cup, sezon 2016/17 şi 2018/19.''Nu a fost deloc o decizie uşor de luat după atâţia ani petrecuţi la Timişoara. Am cumpănit mult, am discutat şi cu familia şi în cele din urmă am decis să închei acum cariera sportivă şi să ma orientez spre ceva ce poate aduce familiei mele o mai mare siguranţă financiară. Cei 10 ani petrecuţi la Timişoara au fost cei mai frumoşi ani din cariera mea ca rugbist şi le mulţumesc coechipierilor, antrenorilor şi conducerii clubului pentru susţinerea pe care mi-au arătat-o de-a lungul timpului. Mulţumesc şi lui Dan Dinu pentru oportunitatea oferită acum zece ani, aceea de a juca la Timişoara şi îi mulţumesc şi lui Duşan Filipaş pentru încrederea acordată de-a lungul anilor. Mi-ar fi plăcut să mai câştig un trofeu împreună cu echipa înainte de a ''agăţa ghetele'', dar asta este viaţa, anul trecut nu a fost să fie. Rămân totuşi cu amintiri frumoase pe care, indiferent de ceea ce se va întâmpla de acum încolo, nu ni le va putea lua nimeni. Timişoara este şi va rămâne cea de-a doua casă a mea şi ori de câte ori voi avea ocazia voi reveni cu drag aici. Mulţumesc, pe această cale, suporterilor care au fost alături de mine şi de echipă de-a lungul celor zece ani şi sper să ne revedem cu bine'', a declarat Vasile Rus, conform site-ului bănăţenilor.La rândul său, fundaşul Luke Samoa, care înaintea noului sezon semnase o prelungire de contract până la finele sezonului 2020/2021, a decis să îşi încheie activitatea rugbistică, reîntorcându-se, împreună cu familia, în Australia, după două sezoane şi jumătate petrecute la Timişoara.''Am discutat cu soţia mea despre viitorul nostru şi, din păcate, având în vedere faptul ca veniturile din rugby nu ne oferă o siguranţă financiară, am decis să renunţ la cariera rugbystică şi să ne întoarcem în Australia. Nu pot decât să mulţumesc familiei mele pentru că m-a susţinut şi suportat în toţi anii în care am fost cu toţii departe de casă şi, în acelaşi timp, mulţumesc Timişoarei Saracens pentru oportunitatea de a reprezenta clubul în ultimii ani ai carierei mele. Au fost doi ani şi jumătate de care ne vom aminti cu drag, atât eu, cât şi familia mea. Mulţumesc suporterilor pentru susţinere. România şi Timişoara vor fi mereu locuri dragi mie şi mă bucur că am avut oportunitatea şi onoarea de a îmbrăca atât tricoul Timişoarei Saracens, cât şi tricoul României'', a spus Luke Samoa.Pe de altă parte, Attila Brosovszki, manager general al clubului, a mulţumit celor care au părăsit formaţia pentru contribuţia la succesul din ultimii ani ai echipei.''Nu ne bucură deloc plecările câtorva jucători esenţiali pentru echipa noastră, dar le mulţumim tuturor pentru anii şi lunile petrecute alături de noi şi pentru contribuţia adusă la rezultatele echipei. Le urăm toate cele bune în tot ceea ce-şi propun să realizeze în viitor. Nu putem spune, din păcate, că reuniunea echipei a fost una deosebit de relaxantă, având în vedere faptul că situaţia financiară încă nu s-a soluţionat, dar le mulţumesc tuturor celor care au revenit şi mă voi strădui cu tot ceea ce ţine de mine să nu le înşel încrederea şi aşteptările. Sper că vom reuşi să trecem şi peste acest obstacol şi, aşa cum am primit semnale din cadrul administraţiei clubului, să reuşim să reintrăm pe făgaşul normalităţii până la reluarea activităţii competiţionale'', a precizat Attila Brosovszki.Cea de-a doua parte a sezonului 2019-2020 este preconizată a se relua în primăvară, datele exacte ale meciurilor urmând a fi confirmate de către Federaţia Română de Rugby.După 8 etape din SuperLiga CEC Bank 2019-2020, Timişoara Saracens ocupă locul 3 în clasament, cu 26 de puncte, la 11 puncte de liderul CSM Ştiinţa Baia Mare. AGERPRES/(AS- autor: Adrian Drăguţ, editor: Teodor Ciobanu, editor online: Adrian Dădârlat)