ANM a dat vestea așteptată de toți românii: E clar, nu mai vine iarna anul acesta!

Un accident rutier extrem de violent a avut loc pe un drum din județul Iași. Alexandru Moroșanu, un bărbat de 29 de ani, a avut parte de un sfârșit crunt, după ce s-a urcat la volan, deși ar fi fost sub influența băuturilor alcoolice. Imediat ce a depășit mașina în care se aflau câțiva prieteni, […]