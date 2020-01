Scandal uriaș la IPJ Iași. Șefă, sancționată pentru înjurături: ”În p*** mea, sunt comisar, nu pot munci cot la cot cu ei”

07:10

HOROSCOP DRAGOSTE 10 IANUARIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, VINERI 10 IANUARIE 2020. Astazi are loc eclipsa de Luna plina in Rac care este legata de eclipsa solara in Capricorn ce a avut loc de Craciun si care sunt parte din lantul de eclipse ce se intampla pe axa Rac-Capricorn inca din iulie 2018 incoace si vor continua pana in iulie 2020 cand Nodurile Lunare – punctele matematice de pe traiectoria Lunii ce guverneaza eclipsele – vor parasi aceste zodii gazda.