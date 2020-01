Firea a anunţat că în primăvară vor fi gata lucrările de reabilitare la Podul Grant. Realitatea pare a fi alta

07:40

„Probabilitatea foarte mare e să candidez ca independent”, a declarat Robert Negoiţă, la Digi24. Primarul Sectorului 3 a afirmat că PSD are şanse zero dacă nu respectă punctele pe care le-a transmis printr-o scrisoare deschisă, printre care transparentizarea financiară a partidului transparentizarea administrativă şi scuze publice. „Este comod psihic pentru mine. Nu aveţi nicio idee de câte ori am plecat de la şedinţele de partid cu un sentiment de lehamite, ca să nu spun scârbă de ce se întâmpl...