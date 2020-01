BARCELONA - ATLETICO MADRID 2-3 // Leo Messi și-a pierdut cumpătul! Nervi după eliminarea din Supercupă: „Am făcut greșeli copilărești! Nu meritam să pierdem”

Leo Messi, starul Barcelonei, a avut un discurs dur după eliminarea din Supercupa Spaniei, 2-3 cu Atletico Madrid, într-un meci în care catalanii au primit două goluri în minutele 81 și 86. „Este o rușine! Nu meritam să pierdem. Am jucat bine, ne simțeam mai bine decât în ultima vreme. Controlam jocul, dar în ultimele 10 minute au întors scorul. Este dureros să pierzi pentru că vorba de un trofeu. Dar am jucat bine și am avut ghinion că nu am câștigat. ...

