Contribuabilii canadieni ar putea suporta cheltuieli de securitate de milioane de dolari pe an, dacă prinţul britanic Harry şi soţia sa Meghan se mută în Canada

12:30

Free Now, parte a platformei din care face parte şi Clever, a fost lansată la finalul anului trecut. ”Chiar dacă Free Now a intrat recent pe piaţa din România, am depus toate eforturile pentru asigurarea cât mai rapidă a cadrului de funcţionare prevăzut de legislaţie, la fel cum s-a întâmplat şi în cazul Clever”, a spus Anca Gherle, Public Affairs Manager la Clever / Free Now, citată într-un comunicat al companiei remis MEDIAFAX. Potrivit noii legislaţii, termenul limită pentru obţinerea avizelo...