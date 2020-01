Cătălin Botezatu, pe masa de operații din nou: “Intervenția este destul de dificilă”

08:20

Lovitură de teatru în cazul Caracal! În pofida celor spuse de Gheorghe Dincă – „monstrul” din Caracal își schimbase declarația inițială și susținuse că, de fapt, nu a ucis-o pe Luiza Melencu -, tânăra este, de fapt, moartă. Anunțul a fost făcut chiar de avocatul familiei Melencu: „Sunt minciuni. El a crezut că spunând această […] The post Descoperire tulburătoare în cazul Caracal: Luiza Melencu, moartă! appeared first on Cancan.ro.