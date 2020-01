Ionuț Popa, mărturii tulburătoare despre boala cu care se luptă: „Nu știu dacă se mai pot face multe! Medicii nu îmi pot face operația la cap” »

Ionuț Popa, 66 de ani, are probleme de sănătate, motiv pentru care a renunțat la antrenorat. Fostul antrenor de la UTA, Poli Iași sau Poli Timișoara a vorbit despre problemele de sănătate pe care le are, dar și despre Gigi Becali, cel care s-a oferit să-l ajute. „Sunt la Arad încă de la începutul lunii septembrie, atunci când am venit din spital de la Cluj. Mă simt ca un om bolnav, dar poate că asta îmi este soarta. ...

