Operatorii trec la măsuri de precauţie: Compania Lufthansa anulează toate zborurile cu destinaţia Teheran

18:50

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, întrebat ce va face cu legea care vizează majorarea alocaţiilor pentru copii, că în prezent nu are de gând să refuze promulgarea actului normativ. Şeful statului a precizat că termenul pentru promulgare este 18 ianuarie. „Proiectul de lege are termen de promulgare 18 ianuarie. La acest moment nu am de gând să refuz promulgarea acestei legi, dar ea se află în analiză şi nişte lămuriri din partea Guvernului, fiindcă nu sunt sume în buget şi Guvernul trebuie...