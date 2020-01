Bebino, liderul Clanului Sportivilor, măcelărit în plină stradă! Bătăușul are legătură cu clubul Dinamo

10:40

Monica Gabor și Mr. Pink au devenit soț și soție în cadrul unei ceremonii, pe care au organizat-o în secret în California, statul american în care locuiesc. Puțini știu însă care este numere real al celebrului miliardar asiatic… nume de familie, pe care acum frumoasa româncă îl poartă în buletinul pe care l-a făcut după […] The post Nu e banc! Ce nume de familie are acum Monica Gabor, după ce s-a măritat cu Mr. Pink appeared first on Cancan.ro.