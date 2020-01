Andreea Bălan a luat foc când a fost acuzată că minte! Cum a pus-o la punct artista pe o femeie care i-a lăsat un mesaj acid

10:50

2020 aduce o veste bună pentru mii de români din țara noastră! Guvernul condus de Ludovic Orban a decis să crească salariile cu 33% pentru câteva dintre categoriile de angajați. Potrivit comunicatului făcut public se pare că măririle nu sunt doar pentru nici pentru cei din administrație. Veste bună pentru mii români: cresc salariile cu […] The post Veste bună pentru români: cresc salariile cu 33%! Ce categorii de angajați vor primi mai mulți bani pe card appeared first on Cancan.ro.