6, vine handbalul de TOP! Vezi programul complet al zilei de vineri de la Campionatul European de Handbal Masculin!

12:20

Alertă în această dimineață în comuna Pietroșani din Argeș. O familie întreagă a ajuns la spital după ce s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon. Doar norocul a făcut să nu se producă o adevărată tragedie. (VEZI ȘI: DOI TINERI DIN TÂRGU-JIU AU MURIT INTOXICAŢI CU MONOXID DE CARBON EMANAT DE O SOBĂ) Apelul la 112 […] The post O familie întreagă din Argeș a ajuns la spital. S-au intoxicat cu monoxid de carbon appeared first on Cancan.ro.