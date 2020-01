Țara arde și polițiștii… dorm! Un agent local a fost filmat în timp ce-și făcea somnul de voie în mașina de serviciu

12:50

Cătălin Botezatu va fi supus unei noi operații după ce, în urmă cu câteva luni, medicii turci i-au extirpat tumora de la colon. Celebrul designer a dezvăluit în cadrul unui interviu că intervenția chirurgicală va fi una extrem de dificilă și că statisticile arată că rar s-a făcut așa ceva în întreaga lume.