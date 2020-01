Atentat într-o moschee în Pakistan; cel puţin 13 morţi

15:50

După ce a triumfat duminică la gala Globurile de Aur, unde a primit trofeul pentru cel mai bun film dramatic şi cea mai bună regie (Sam Mendes), lungmetrajul de război '1917' ajunge în cinematografele din SUA fiind cea mai importantă premieră a acestui sfârşit de săptămână, relatează vineri EFE.Autor al unei filmografii fabuloase care include bijuterii precum 'American Beauty' (1999) sau 'Revolutionary Road' (2008), Sam Mendes face o incursiune în Primul Război Mondial cu o distribuţie stelară din care figurează George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong şi Benedict Cumberbatch. Doi soldaţi britanici sunt nevoiţi să străbată teritoriul inamic ducând cu ei un mesaj care ar putea evita un masacru în acest lungmetraj, a cărui acţiune se desfăşoară în timp real şi care este filmat în spectaculoase şi aparente planuri-secvenţă. Filmul, cu mari şanse în cursa premiilor Oscar, are imaginea semnată de Roger Deakins, care reuşeşte într-un singur cadru să recreeze infernul de pe câmpul de luptă.Experţii prevăd că '1917' va fi filmul cu cele mai multe încasări în aceste weekend şi că va detrona blockbusterul 'Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker', care a dominat primul loc în box-office-ul american timp de trei săptămână.Într-un alt registru, Salma Hayek, care a mai colaborat cu Miguel Arteta en 'Beatriz At Dinner' (2017), revine sub conducerea regizorului portorican în comedia 'Like a Boss', în care actriţa mexicană joacă alături de Rose Byrne şi Tiffany Haddish. Două prietene sunt antrenate într-o serie de aventuri şi o mulţime de întâmplări hazlii când încearcă să deschidă împreună un centru de înfrumuseţare.La rândul lor, Michael B. Jordan, Jamie Foxx şi Brie Larson completează distribuţia de vedete din 'Just Mercy', o dramă despre injustiţie şi rasism în SUA care a fost regizată de Destin Daniel Cretton ('Short Term 12', 2013). Bazat pe fapte reale, filmul prezintă cazul lui Walter McMillian, un afro-american din Alabama care a fost condamnat pe nedrept pentru o crimă.În timp ce Kristen Stewart este protagonista lui 'Underwater', un film cu accente horror al cineastului William Eubank ('The Signal', 2014), care are de asemenea o distribuţie stelară din care fac mai parte T.J. Miller, John Gallagher Jr. şi Vincent Cassel. Un grup de cercetători ai adâncurilor oceanului rămân izolaţi pe fundul mării la peste 10 km distanţă de suprafaţă. Pentru a supravieţui, ei vor trebui să se descurce cu mijloacele avute la dispoziţie, în timp ce creaturi fioroase le dau târcoale în străfundurile mării.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Adrian Dãdârlat)