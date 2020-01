CALENDAR ORTODOX 11 IANUARIE. Ce sfânt mare sărbătorim astăzi?

CALENDAR ORTODOX 11 IANUARIE. Sfantul Cuvios Teodosie cel Mare a trait in perioada secolelor V-VI. S-a nascut in satul Mogarisos din tinutul Capadociei, in estul Turciei de astazi. Tatal sau se numea Proeresie si mama sa Evloghia, si erau amandoi credinciosi si cucernici.

