Patinaj artistic: EduSport Trophy - Ramona Voicu şi Ana-Sofia Beşchea, cele mai bune junioare

20:50

O navă militară a SUA a evitat la limită coliziunea în Marea Arabiei cu o navă militară a Rusiei, care s-a apropiat ''agresiv'' de ambarcaţiunea americană, a anunţat vineri US Navy, incident confirmat de Ministerul Apărării rus, care susţine însă că nava americană este cea care a acţionat neprofesionist interpunându-se pe traiectoria celei ruseşti, relatează agenţiile AFP şi Reuters.Potrivit Flotei a 5-a americane, distrugătorul USS Farragut desfăşura joi o misiune de patrulare de rutină când nava rusească s-a apropiat excesiv. Nava americană a recurs la cinci sunete de sirenă, semnalul internaţional de alertă maritimă, pentru a determina ambarcaţiunea rusească să-şi schimbe traiectoria. Farragut sounded five short blasts, the international maritime signal for danger of a collision, and requested the Russian ship alter course in accordance with international rules of the road. pic.twitter.com/OGCeAGKOy3— U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 10, 2020 ''Iniţial, nava rusească nu a reacţionat, dar în final şi-a modificat traiectoria şi cele două nave s-au îndepărtat una de cealaltă'', precizează US Navy, adăugând însă că ''deşi nava rusească a luat în final măsuri, reacţia sa întârziată înainte de a respecta regulile internaţionale de navigaţie în cazul unei apropieri agresive a sporit riscul unei coliziuni''.Flota a 5-a americană a publicat pe Twitter o înregistrare video a incidentului, în care se vede cum nava rusească se apropie rapid din spate de USS Farragut şi îşi schimbă direcţia în ultimul moment. On Thursday, Jan. 9, while conducting routine operations in the North Arabian Sea, USS Farragut (DDG 99) was aggressively approached by a Russian Navy ship. pic.twitter.com/SCVyTINNqe— U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 10, 2020 În replică, Ministerul Apărării rus a declarat că nava americană a acţionat neprofesionist, întrucât s-ar fi interpus pe traiectoria celei ruseşti, acţiune pe care a catalogat-o drept o încălcare intenţionată a normelor maritime internaţionale.Conform regulilor internaţionale de navigaţie, o navă care doreşte să treacă în faţa unei alte nave trebuie să se asigure că execută manevra fără riscuri.Nu este prima dată când marina americană afirmă că fost provocată de cea rusă. Pe 7 iunie, un crucişător american şi un distrugător rusesc au evitat la limită o coliziune în Marea Chinei, şi pentru acel incident cele două armate acuzându-se reciproc.AGERPRES/(AS - autor: Sorin Popescu, editor: Ionuţ Mareş, editor online: Adrian Dădârlat) Captură foto U.S. 5th Fleet / Twitter