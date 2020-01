Armata iraniană recunoaște că a doborât avionul ucrainean! Ce s-a întâmplat de fapt

15:00

Tzanca Uraganul a încercat să mituiască un polițist după ce a fost prins fără asigurare la bolidul Rolls Royce, pe care a plătit 200.000 de euro. Celebrul manelist a fost depistat de un om al legii pe Bulevardul Republicii, în zona Albert, în timp ce ieșea de la o benzinărie. A făcut o manevră interzisă […] The post Tzanca Uraganul a incercat să mituiască un polițist, fiind prins fără asigurare la bolidul de 200.000 de euro. Cum a reacționat agentul când interlopul i-a înmânat banii appeared first on Cancan.ro.